600 çocuk aynı anda oynayabiliyor: Türkiye’nin en büyük kapalı şişme oyun parkı Samsun’da açıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Türkiye’nin en büyük kapalı şişme çocuk oyun alanı 'Balonya' açıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "7 bin metrekare civarında kullanılmayan beton bir alanı değerlendirerek 600 çocuğun oynayabileceği, temiz sirkülasyonun çok sağlıklı olduğu bir yapı oluşturduk" dedi.

