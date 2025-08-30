30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

600 çocuk aynı anda oynayabiliyor: Türkiye'nin en büyük kapalı şişme oyun parkı Samsun'da açıldı
Giriş: 30.08.2025 16:29
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Türkiye’nin en büyük kapalı şişme çocuk oyun alanı 'Balonya' açıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "7 bin metrekare civarında kullanılmayan beton bir alanı değerlendirerek 600 çocuğun oynayabileceği, temiz sirkülasyonun çok sağlıklı olduğu bir yapı oluşturduk" dedi.
