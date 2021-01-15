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6 yıl sonra gelen dördüz sevinci

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Giriş: 15.01.2021 14:07
Güncelleme:15.01.2021 14:46
Hakkarinin Yüksekova ilçesinde Bartın çiftinin 6 yıllık evlat hasreti dördüz bebeklerle son buldu. Dördüz kardeşler 1 yaşını doldurdu. Bartın ailesi, aylık masrafı neredeyse 5 bin lirayı bebekleri için yardım bekliyor.

6 yıl boyunca evlat hasreti çektiler, o hasret, 4'üz bebeklerle son buldu.

Hakkarinin Yüksekova ilçesinde yaşayan Nurten ve Nurettin Bartın çifti 1 yıl önce çocuklarını kucaklarına aldı. Ümeyir, Talha, Zanyar ve Eflin ismi verilen kardeşler aynı anda uyuyup uyanıyor. Hatta aynı anda acıkıyor.

Dördüzlerin bakımı da bir hayli zor oluyor. Bartın ailesi, aylık masrafı neredeyse 5 bin lirayı bebekleri için yardım bekliyor.

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6 yıl sonra gelen dördüz sevinci
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