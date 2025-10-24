24 Ekim 2025, Cuma

6 kilo 150 gram bebek dünyaya geldi

Giriş: 24.10.2025 11:14
Bursa’nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelen erkek bebek, ağırlığı ve boyutuyla adeta hayrete düşürdü. Avukat Murat Tunç Bircan (32) ve özel sağlık merkezi Müdürü Ece Bircan (28) çiftinin ikinci çocukları olan Ali Atilla, 6 kilo 150 gram ağırlığında 59 santim uzunluğunda doğarak hem ailesini hem de sağlık görevlilerini hayrete düşürdü.
