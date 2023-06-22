55 günde kalıcı konut yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Islahiye'de 55 günde inşa edilen kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve konuğu Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken aktardı.