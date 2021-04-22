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50 yıl para biriktirdi! Saymak için komşularından yardım istedi

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Giriş: 22.04.2021 12:36
Güncelleme:22.04.2021 17:00
Bir hırsızlık olayı nedeniyle bankalara güvenini kaybeden yaşlı bir Endonezya vatandaşı 50 boyunca biriktirdiği paraları evinde tuttu. Çeşitli eşyaları kumbara yapan 81 yaşındaki Palyuri Biok, evde yer kalmayınca paraları tekrar bankaya götürdü. Ancak onlarca kiloluk madeni ve çuvallar dolusu kağıt parayı saymak pek de kolay olmadı.
50 yıl para biriktirdi! Komşularından yardım istedi 50 YIL PARA BİRİKTİRDİ! KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ
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50 yıl para biriktirdi! Komşularından yardım istedi
50 yıl para biriktirdi! Komşularından yardım istedi
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