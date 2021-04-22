50 yıl para biriktirdi! Saymak için komşularından yardım istedi

Bir hırsızlık olayı nedeniyle bankalara güvenini kaybeden yaşlı bir Endonezya vatandaşı 50 boyunca biriktirdiği paraları evinde tuttu. Çeşitli eşyaları kumbara yapan 81 yaşındaki Palyuri Biok, evde yer kalmayınca paraları tekrar bankaya götürdü. Ancak onlarca kiloluk madeni ve çuvallar dolusu kağıt parayı saymak pek de kolay olmadı.

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