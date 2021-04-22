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50 yıl para biriktirdi! Saymak için komşularından yardım istedi

Bir hırsızlık olayı nedeniyle bankalara güvenini kaybeden yaşlı bir Endonezya vatandaşı 50 boyunca biriktirdiği paraları evinde tuttu. Çeşitli eşyaları kumbara yapan 81 yaşındaki Palyuri Biok, evde yer kalmayınca paraları tekrar bankaya götürdü. Ancak onlarca kiloluk madeni ve çuvallar dolusu kağıt parayı saymak pek de kolay olmadı.

A Haber
Giriş Tarihi: 22.04.2021 16:36 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 17:01
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50 yıl para biriktirdi! Saymak için komşularından yardım istedi

81 yaşındaki Palyuri Biok, 1971 yılında Endonezya bankalarının saldırıya uğramasının ardından paralarını evinde saklamaya başladı.

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50 yıl para biriktirdi! Saymak için komşularından yardım istedi

Çeşitli eşyaları kumbara olarak kullanan Biok, yıllar sonra birikimini bankaya yatırmaya karar verdi.

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50 yıl para biriktirdi! Saymak için komşularından yardım istedi

Ancak yaşlı Biok için 50 yıllık birikimi gizlediği yerden çıkarmak kolay olmadı.

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50 yıl para biriktirdi! Saymak için komşularından yardım istedi

Yardım çağrısı üzerine komşuları seferber oldu.

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50 yıl para biriktirdi! Saymak için komşularından yardım istedi

Oldukça geniş bir alan kaplayan paralar onlarca kişi tarafından sayılarak bankaya götürüldü.