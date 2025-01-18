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5 yaşındaki kız çocuğu boğularak öldürüldü!

5 yaşındaki kız çocuğu boğularak öldürüldü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.01.2025 23:05
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 15 Ocak günü, M.N.B. isimli 5 yaşındaki kız çocuğu, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından boğularak öldürüldü. Öldürülen çocuk, iddiaya göre, yakınları tarafından Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun öldüğü belirlenerek, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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5 yaşındaki kız çocuğu boğularak öldürüldü!
5 yaşındaki kız çocuğu boğularak öldürüldü!
5 yaşındaki kız çocuğu boğularak öldürüldü!
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