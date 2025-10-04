04 Ekim 2025, Cumartesi

40 milyon liralık kaçak oyuncak ve kalem ele geçirildi
40 milyon liralık kaçak oyuncak ve kalem ele geçirildi

40 milyon liralık kaçak oyuncak ve kalem ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 11:49
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir çekici-dorse, bir iş yeri ve bir ikamette arama yapıldı. Aramalarda sağlığa zararlı olduğu değerlendirilen 100 bin 906 adet oyuncak ile 67 bin 470 adet kalem ele geçirildi.
