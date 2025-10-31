31 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 40 derecelik suya yoğun ilgi
40 derecelik suya yoğun ilgi

40 derecelik suya yoğun ilgi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2025 11:08
Yüzeydeki kaynak sular buz gibi akarken, yer altından çıkan kaplıca suyu 40 dereceyi bulan sıcaklığıyla dikkat çekiyor. Kaplıcanın en ilginç yönü ise, birçok kaplıcada bulunan yoğun kükürt kokusunun burada olmaması. Uzmanlar, bu özelliği sayesinde suyun hem içilebildiğini hem de cilt rahatsızlıkları, romatizma ve eklem ağrıları gibi birçok hastalığa iyi geldiğini belirtiyor. Vatandaşlar, kaplıcaya girdiklerinde sıcak suyun etkisinden dolayı havuzdan çıkmak istemediklerini söylüyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçiler, tesisin kapasitesinin artırılarak daha geniş hizmet sunmasını talep ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
40 derecelik suya yoğun ilgi
Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
Karı-koca kazada öldü: 3 kişi yaralandı
Karı-koca kazada öldü: 3 kişi yaralandı
Siirt’te aile faciası: 2 ölü!
Siirt'te aile faciası: 2 ölü!
Bursa’da yol kavgası kamerada: Sopalar, yumruklar, terlikler havada uçuştu
Bursa’da yol kavgası kamerada: Sopalar, yumruklar, terlikler havada uçuştu
İstanbul Boğazı’nda mest eden sonbahar manzarası
İstanbul Boğazı'nda mest eden sonbahar manzarası
Fatih Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüpleri’ne malzeme desteği
Fatih Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüpleri'ne malzeme desteği
Küçükçekmece’de korkutan termosifon patlaması
Küçükçekmece'de korkutan termosifon patlaması
İstanbul ve Yalova merkezli çete operasyonu: 17 gözaltı
İstanbul ve Yalova merkezli çete operasyonu: 17 gözaltı
40 derecelik suya yoğun ilgi
40 derecelik suya yoğun ilgi
Korkutan patlama! Ev bu hale geldi
Korkutan patlama! Ev bu hale geldi
Çöken binada Dilara ile ilk temas kamerada!
Çöken binada Dilara ile ilk temas kamerada!
Ehliyet yenilemede son gün!
Ehliyet yenilemede son gün!
Daha Fazla Video Göster