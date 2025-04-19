19 Nisan 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 4 ülkede uyuşturucu kartellerine darbe: 232 gözaltı, 89 tutuklama
4 ülkede uyuşturucu kartellerine darbe: 232 gözaltı, 89 tutuklama

4 ülkede uyuşturucu kartellerine darbe: 232 gözaltı, 89 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.04.2025 01:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Türkiye’nin yanı sıra 3 ülkede daha eş zamanlı olarak 4 uluslararası suç örgütüne operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütüne üyelik suçlamalarıyla gerçekleştirilen baskınlarda toplam 232 şüpheli gözaltına alındı. 97 kişi adliyeye sevk edilirken, bunlardan 89’u tutuklandı. Gözaltındaki 135 şüpheli hakkındaki işlemler ise sürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
4 ülkede uyuşturucu kartellerine darbe: 232 gözaltı, 89 tutuklama
4 ülkede uyuşturucu kartellerine darbe!
4 ülkede uyuşturucu kartellerine darbe!
Kilis’te Filistin için dayanışma yürüyüşü düzenlendi!
Kilis'te Filistin için dayanışma yürüyüşü düzenlendi!
Malatya’da baraka yangını!
Malatya'da baraka yangını!
Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti! Sürücü kaçtı
Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti! Sürücü kaçtı
Seyir halindeki aracı kurşuna dizdiler!
Seyir halindeki aracı kurşuna dizdiler!
Genç kız 4’üncü katın penceresinden düştü!
Genç kız 4’üncü katın penceresinden düştü!
Kontrolden çıkan tır böyle devrildi!
Kontrolden çıkan tır böyle devrildi!
Yasa dışı bahis operasyonunda 48 tutuklama
Yasa dışı bahis operasyonunda 48 tutuklama
Çamura saplanan aracını kaybetti! Jandarma dronla buldu
Çamura saplanan aracını kaybetti! Jandarma dronla buldu
5 milyon TL değerinde ziynet eşyası hırsızlığı kameralara yansıdı!
5 milyon TL değerinde ziynet eşyası hırsızlığı kameralara yansıdı!
Bartın’da 5 orman işçisine karavan verildi!
Bartın'da 5 orman işçisine karavan verildi!
Yaşlı sporcular birbiriyle yarıştı!
Yaşlı sporcular birbiriyle yarıştı!
Daha Fazla Video Göster