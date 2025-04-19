19 Nisan 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
4 ülkede uyuşturucu kartellerine darbe: 232 gözaltı, 89 tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Türkiye’nin yanı sıra 3 ülkede daha eş zamanlı olarak 4 uluslararası suç örgütüne operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütüne üyelik suçlamalarıyla gerçekleştirilen baskınlarda toplam 232 şüpheli gözaltına alındı. 97 kişi adliyeye sevk edilirken, bunlardan 89’u tutuklandı. Gözaltındaki 135 şüpheli hakkındaki işlemler ise sürüyor.