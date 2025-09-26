31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında dolandırıcılık, suçundan 31 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O. (52) yakalandı.

