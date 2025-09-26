26 Eylül 2025, Cuma
31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında dolandırıcılık, suçundan 31 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O. (52) yakalandı.