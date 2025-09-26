26 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2025 01:09
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında dolandırıcılık, suçundan 31 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O. (52) yakalandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Müteahhitten parasını alamayan taşeron intihara kalkıştı
Müteahhitten parasını alamayan taşeron intihara kalkıştı
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı
Kız çocuğuna istismar iddiası
Kız çocuğuna istismar iddiası
31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı: 2 ölü 1 yaralı
Hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı: 2 ölü 1 yaralı
Rayların üstüne düşen adamı ölümden böyle kurtardı
Rayların üstüne düşen adamı ölümden böyle kurtardı
Çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Kadıköy-Beşiktaş İskelesi’nde deniz düşen kişi kurtarıldı
Kadıköy-Beşiktaş İskelesi’nde deniz düşen kişi kurtarıldı
Tartıştığı gruba silah çeken kişi darp edildi
Tartıştığı gruba silah çeken kişi darp edildi
Ordu’da 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Ordu’da 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Göçmen botundan denize düşen anne ve bebeği öldü
Göçmen botundan denize düşen anne ve bebeği öldü
Samsun’da off-road heyecanı
Samsun'da off-road heyecanı
Daha Fazla Video Göster