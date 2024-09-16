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3 milyon 815 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

3 milyon 815 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 12:32
İstanbul'da polis ekiplerince 4 ay süren takip sonucunda düzenlenen operasyonlarda, 3 milyon 815 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 19 şüpheli yakalandı.
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