3 Mart hava durumu | Meteorolojiden kar yağış uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 3 Mart İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu İstanbul'da kar yağacak mı?.

İstanbul ve Ankara'da kar yağışı sabahın erken saatlerinde başladı. İstanbul'un bazı ilçelerinde başlayan kar yağışı kent genlinde karla karışık yağmura döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Poseidon System, Türkiye'de kar beklenen illeri açıkladı. Özellikle İstanbul ve Ankara'nın dışında yurdun doğusunda da yoğun kar bekleniyor. Açıklanan 5 günlük hava durumunda hava sıcaklıklarının kesim kesim mevsim normallerinin üzerine çıkacağı da belilrti.