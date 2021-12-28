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3 kişi tutuklanmıştı! Gaziantep'te Asiye Ateş'in ağır yaralandığı pitbull saldırısı olayında yeni gelişme

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Giriş: 28.12.2021 22:18
Gaziantep'te, Asiye Ateş'in (4) oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklanmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahışlarla ilgili ise savcılığın itirazı üzerine yeni karar alındı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Asiye Ateş'in ağır yaralandığı olay sonrası gözaltına alınan 6 şüpheliden Mustafa Yiğit, Zeynep Can ve Zeliha Can tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçlamaları reddeden şüpheliler, savunmalarında köpeğin kendilerine ait olmadığını öne sürerek olayın nasıl olduğunu bilmediklerini ifade etmesine karşın, delil durumu göz önünde bulundurularak tutuklandı.

Sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan A.Ç., savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Mustafa Elibol ile Süheyla Kurçak ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDILAR
Güvenlik güçlerinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada elde edilen yeni bulgu ve delillerin ardından Mustafa Elibol ile Süheyla Kurçak'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık tarafından itiraz edildi.

Pitbull köpeğinin saldırısında ağır yaralanan küçük kızın sağlık durumuyla ilgili yakından ilgilenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, küçük kızın ailesini arayıp geçmiş olsun dileklerini iletip, olayın takipçisi olacağını söyledi.

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