3 katlı binanın çatısında çay demlerken kazan patladı! Çatı alevlere teslim oldu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 13:24
Yangın, saat 10.00 sıralarında Bakırköy Florya Mahallesi Florya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın çatısında 2 kişi binanın çatı katına güvercin beslenen kısımda çay demlemek istedi. O sırada çay kazanı patlayınca yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Herhangi kimsenin yaralanmadığı yangın sonrası çatı katında maddi hasar meydana geldi. Yangın esnasında orada olan Can Baysal, "Bizimde burada işletmemiz var. İşletmemizin en üst katında mimarlık ofisinin bir üstünde güvercin beslenen bir yer var. Orada çay demlenirken kazanın düşmesi sonucu bir yangın çıkmış. Şuan söndürüldü zaten herhangi bir problem yok. Erken bir şekilde müdahale edildi. Yangından kimse etkilenmemiş" dedi.
