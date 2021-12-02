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3 aylık cihan bebek öldü mü? Gaziantep’te babası tarafından dövülen 3 aylık Cihan bebekin sağlık durumu nasıl? | Cihan bebeğin doktorundan ilk açıklama!

DHA
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Giriş: 02.12.2021 16:48
Gaziantep'te ağladığı için babası Yunus Göç tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Cihan bebeğin doktoru İsmail Demir, bebeğin annesi tarafından beslenmeye başladığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağladığı için 2 aylık bebeğini dövdü. Şiddet anına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Cihan bebek yoğun bakım ünitesine alındı. Bebeğin yoğun bakım ünitesinde takibini yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor İsmail Demir, Cihan bebeğin annesi tarafından beslenmeye başladığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Demir, ''Hastamızın genel durumu stabil. Dünkü duruma göre biraz daha iyiye gidiyoruz. Yapılan tetkiklerimizde ve çektiğimiz tomografilerimizde aksi bir durum saptamadığımız için cerrahi bir müdahaleye şu aşamada gerek duymadık. Çocuğumuzun bilinci açık ve solunumu rahat. Yavaş yavaş beslenmeye de başlanıldı. Yoğun bakımdaki tedavisi bir süre daha devam edecek'' dedi.

Şiddet mağduru Cihan bebeğin annesi Semra Göç tarafından beslendiğini de anlatan Demir, ''Annesi bebeğini besliyor ancak geçirdiği travmadan ve kanamadan dolayı beslenmesi şu anda yetersiz. Bu sebepten dolayı yoğun bakımdan çıkarılabilecek düzeyde değil hastamız. Annenin de geçirdiği bu travmadan dolayı geçirdiği bir psikolojik bozukluğu var. Bununla ilgili de Aile ve Sosyal Politikalar birimimiz konuyla ilgileniyor. Bu şekilde devam ederse belki kısa bir süre sonra yoğun bakımdan çıkarabilme imkanımız olabilir. Bu tür hastalarda durum anında değişebileceği için yoğun bakım takibine devam edeceğiz. Durumu bu şekilde giderse birkaç güne servise alabiliriz çocuğumuzu'' diye konuştu.

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