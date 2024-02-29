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29 Şubat'ta nikah salonları boş kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 10:36
Her gün onlarca çiftin dünyaevine girdiği nikah daireleri, 29 Şubat'ta boş kaldı. 29 Şubat 4 yılda bir geldiği için evlenmek istemeyen çiftler, nikah tarihlerini başka güne kaydırdı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
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