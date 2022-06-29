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Videolar Yaşam Videoları 29 Haziran hava durumu | Meteorolojiden yağış uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 26 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

29 Haziran hava durumu | Meteorolojiden yağış uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 26 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

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Giriş: 29.06.2022 11:02
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ev İç Anadolu için kuvvetli sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.
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