28 yıldır Çengelköy’de köfte satıyor

Hem lezzetiyle hem de kokusuyla cezbeden sokak lezzetlerinden biridir köfte. Bizler de sizi şimdi Çengelköy'de meşhur köftecilerden biriyle tanıştıracağız. İşte 9 metrekarelik o dükkan ve lezzet hikayesi...

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