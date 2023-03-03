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28 Şubat Davası hükümlüsü 3 general Hakkı Kılınç, Ahmet Çörekçi ve İdris Koralp'in müebbet hapis cezaları kaldırıldı

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Giriş: 03.03.2023 09:39
28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Hakkı Kılınç, eski Orgeneral Ahmet Çörekçi ve eski Tuğgeneral İdris Koralp'in cezaları Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldı.
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