03 Mart 2023, Cuma
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28 Şubat Davası hükümlüsü 3 general Hakkı Kılınç, Ahmet Çörekçi ve İdris Koralp'in müebbet hapis cezaları kaldırıldı
28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Hakkı Kılınç, eski Orgeneral Ahmet Çörekçi ve eski Tuğgeneral İdris Koralp'in cezaları Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldı.