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28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaça kadar? İşte yasak saatleri... |Video

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Giriş: 27.06.2020 21:27
Güncelleme:27.06.2020 21:27
Son dakika... 28 Haziran'da sokağa çıkma yasağı saat kaça kadar? Yarın yasak var mı? YKS sınavının gerçekleştirildiği 27-28 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması gerçekleştiriliyor. Bugün saat 15.00'e kadar uygulanacak yasağın ardından yarın yani 28 Haziran'da kısıtlamanın kaç saat süreceği araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Peki, yarın yasak var mı? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaça kadar? Bu soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Son dakika... 28 Haziran'da sokağa çıkma yasağı saat kaça kadar? Yarın yasak var mı? YKS sınavının gerçekleştirildiği 27-28 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması gerçekleştiriliyor. Bugün saat 15.00'e kadar uygulanacak yasağın ardından yarın yani 28 Haziran'da kısıtlamanın kaç saat süreceği araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Peki, yarın yasak var mı? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaça kadar? Bu soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.

28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaça kadar?
28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaça kadar?
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