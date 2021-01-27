27 Ocak 2021, Çarşamba
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27 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Yeni vaka sayısında artış var

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Giriş: 27.01.2021 21:01
Güncelleme:27.01.2021 21:13
Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 419 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 489 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1765 oldu, 8 bin 803 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 331 bin 314'e yükseldi. İşte 27 Ocak 2021 Çarşamba gününe ait Türkiye'nin koronavirüs tablosunun detayları...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 675'i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 489 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 132 olarak kayıtlara geçti.

Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 476'ya, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 449 bin 839'a yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 803 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 331 bin 314'e yükseldi. Toplam test sayısı 29 milyon 7 bin 915'e, ağır hasta sayısı ise bin 765'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,7 oldu.

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