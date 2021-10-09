09 Ekim 2021, Cumartesi
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25 Eylül - 1 Ekim illere göre vaka sayısı | İşte vaka sayısı en çok artan 10 il
Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca vaka sayılarının en çok arttığı 10 ili şu şekilde sıraladı: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun.