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Videolar Yaşam Videoları 24 Temmuz hava durumu | Meteorolojiden sıcaklık uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 24 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu İstanbul'da sıcaklık kaç derece olacak?

24 Temmuz hava durumu | Meteorolojiden sıcaklık uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 24 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu İstanbul'da sıcaklık kaç derece olacak?

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Giriş: 24.07.2022 16:40
Artan hava sıcaklığı İstanbullular başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşayan milyonlarca insanı zorlamaya başladı. Kavurucu sıcaklar ile birlikte rüzgarların 0 KM'ye kadar inmesi kuru esintiye neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminini açıklarken, uzmanlar dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.
24 Temmuz hava durumu
24 Temmuz hava durumu
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