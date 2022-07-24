24 Temmuz 2022, Pazar
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24 Temmuz hava durumu | Meteorolojiden sıcaklık uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 24 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu İstanbul'da sıcaklık kaç derece olacak?
Artan hava sıcaklığı İstanbullular başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşayan milyonlarca insanı zorlamaya başladı. Kavurucu sıcaklar ile birlikte rüzgarların 0 KM'ye kadar inmesi kuru esintiye neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminini açıklarken, uzmanlar dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.