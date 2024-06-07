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230 metrelik televizyon kulesine tırmanıp video çekti

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 15:43
Büyükçekmece'de bir genç 230 metrelik televizyon kulesinin tepesine tırmandı. Kulenin en tepesine çıkan genç o anları videoya kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.
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