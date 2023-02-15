222. saatte enkazdan sağ çıkarıldı! Melike İmamoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Kahramanmaraş’ta Melike İmamoğlu, 222'nci saatte sağ olarak kurtarıldı. 42 yaşındaki kadın, Adana'daki hastaneye sevk edildi. Peki Melike İmamoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Herkesin merak ettiği soruyu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz cevaplandırdı.

Prof. Dr. Murat Gündüz'ün öne çıkan sözleri:

"Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Melike İmamoğlu'nu kısa bir süre önce hastanemize kabul ettik. İlk incelemelerini tamamladık. Bilinci açık, kendi kendine nefes alabiliyor. Solunum cihazı ihtiyacı yok. Derisinde belirli bölgelerde yaralanmalar var. Ama kemikleri ile ilgili herhangi bir kırılma yok. Omurgasında herhangi bir problem görünmüyor.

Daha detaylı incelemeleri yapacağız. Sağ bacağında bir dolaşım bozukluğu var. Onunla ilgili incelemeler sürüyor. Bilinci açık kendisiyle konuşabildim. İletişim kurabiliyoruz. Tansiyon ile ilgili kalp ritmi ile ilgili herhangi bir problem yok ama uzun süre göçük altında kalmanın verdiği bir takım sorunlar olabiliyor. Bunlara biz "ezilme sendromu" diyoruz. Onunla ilgili yakından takip edeceğim.

Hastamızı yoğun bakıma yatırdık. Bu hastalıktan herhangi, biri sıkıntı duymaması için bütün tedbirleri aldık. Çok şükür şu anda iletişim kurabiliyoruz. Genel durumu ile ilgili ilk planda çok kötü bir tablo yok. Bu kadar süre sonra iç organlarında ağır bir hasarın olmaması gerçekten bir mucize."