22 milyon neden aşı olmuyor? İşte en yaygın 10 bahane...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın henüz ilk doz aşısını olmamış 22 milyonu aşkın kişi olduğunu söylemesinin ardından akıllara, "Bu kişiler neden aşı olmak istemiyor?" sorusu geldi. İşte en yaygın 10 bahane...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın henüz ilk doz aşısını olmamış 22 milyonu aşkın kişi olduğunu söylemesinin ardından akıllara, "Bu kişiler neden aşı olmak istemiyor?" sorusu geldi. İşte en yaygın 10 bahane...

İŞTE EN YAYGIN 10 BAHANE

- KOVID-19'A İNANMIYORLAR

- AŞININ ETKİSİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORLAR

- YAN ETKİLERDEN KORKUYORLAR

- AŞIYLA ÇİP TAKILDIĞINI DÜŞÜNÜYORLAR

- AŞININ KISIRLIK YAPTIĞINA İNANIYORLAR

- YABANCI AJANLARIN DEVREDE OLDUĞUNU SÖYLEYEN VAR

- TÜRK AŞISINI BEKLİYORLAR

- ALERJİ YAPABİLİR DİYE KORKUYORLAR

- İHMALKAR OLANLAR VAR

- "BANA BİR ŞEY OLMAZ" DİYORLAR