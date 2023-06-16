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22 konutta heyelan riski

A Haber
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Giriş: 16.06.2023 11:38
Samsun'da yaşanan sel sonrası 22 konut heyelan tehlikesi nedeniyle taşındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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