22 Kasım Pazar sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da son durum

Son dakika haberleri... Koronavirüs vaka ve ölüm oranlarındaki artış nedeniyle yeni önlemler 20 Kasım saat 20 itibariyle uygulamaya konuldu. Bu kapsam ilk kez 21 Kasım Cumartesi akşam saat 8 sabah saat 10 arası sokağa çıkma yasağı uygulandı. 22 Kasım Pazar günü ise akşam saat 8 ve sabah saat 05'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildi. Peki sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul caddelerinde son durum nasıl? A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.