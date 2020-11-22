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22 Kasım Pazar sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da son durum

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Giriş: 22.11.2020 20:37
Güncelleme:22.11.2020 20:38
Son dakika haberleri... Koronavirüs vaka ve ölüm oranlarındaki artış nedeniyle yeni önlemler 20 Kasım saat 20 itibariyle uygulamaya konuldu. Bu kapsam ilk kez 21 Kasım Cumartesi akşam saat 8 sabah saat 10 arası sokağa çıkma yasağı uygulandı. 22 Kasım Pazar günü ise akşam saat 8 ve sabah saat 05'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildi. Peki sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul caddelerinde son durum nasıl? A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.
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