21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet ve aracın çarpıştı an ve motosiklet sürücüsünün yere savrulduğu anlar yer aldı.