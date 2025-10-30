30 Ekim 2025, Perşembe

21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 30.10.2025 14:49
Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet ve aracın çarpıştı an ve motosiklet sürücüsünün yere savrulduğu anlar yer aldı.
