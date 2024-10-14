2030’da “en obez ülke” olabiliriz!

"Türkiye, 2030 yılında Avrupa'nın en obez ülkesi olabilir." Bunu, Dünya Obezite Federasyonu 2023 yılı raporu söylüyor. Obezite artışı en çok çocuk ve gençlerde görülüyor. Uzmanlar ise uyarıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN