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2025 yılının ilk ay tutulması! Kanlı Ay Tutulması gerçekleşti

2025 yılının ilk ay tutulması! Kanlı Ay Tutulması gerçekleşti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.03.2025 11:25
Tutulmada Ay, Dünya'nın gölgesine girdi ve kırmızı bir renge bürünerek görsel bir şölen yaşattı. Özellikle burçlar ve astroloji ile yakından ilgilenenler "Kanlı Ay Tutulması"nı merakla izledi. Bu yıl yaşanacak iki tam Ay tutulması farklı zaman dilimlerinde ve farklı bölgelerden izlenebilecek.
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2025 yılının ilk ay tutulması! Kanlı Ay Tutulması gerçekleşti
Kanlı Ay Tutulması gerçekleşti
Kanlı Ay Tutulması gerçekleşti
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