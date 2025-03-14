14 Mart 2025, Cuma
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2025 yılının ilk ay tutulması! Kanlı Ay Tutulması gerçekleşti
Tutulmada Ay, Dünya'nın gölgesine girdi ve kırmızı bir renge bürünerek görsel bir şölen yaşattı. Özellikle burçlar ve astroloji ile yakından ilgilenenler "Kanlı Ay Tutulması"nı merakla izledi. Bu yıl yaşanacak iki tam Ay tutulması farklı zaman dilimlerinde ve farklı bölgelerden izlenebilecek.