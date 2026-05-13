Doğum izninde tarihi değişiklik: 24 hafta müjdesi ve kritik başvuru takvimi belli oldu

Milyonlarca anneyi heyecanlandıran doğum izni düzenlemesinde yeni detaylar netleşti. Hükümetin aile yapısını korumak ve annelerin bebekleriyle daha fazla vakit geçirmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği düzenleme ile doğum izni 24 haftaya çıkarıldı. Hem kamu hem de özel sektör çalışanlarını kapsayan bu tarihi kararda, mevcut iznini kullananlar ve izni bitenler için izlenecek yol haritası ile kritik başvuru tarihleri açıklandı.