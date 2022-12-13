2000 yılında yaşanan enerji darboğazı

Seçim öncesi çıkılan meydanlarda gür bir seda ile daha aydınlık bir Türkiye vadediyorlardı. Evet lafa gelince tam olarak böyleydi. Lakin mesele icraate geldiğinde ise işin rengi bakın nasıl değişiveriyordu…

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