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2000 yılında yaşanan enerji darboğazı

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Giriş: 13.12.2022 16:00
Seçim öncesi çıkılan meydanlarda gür bir seda ile daha aydınlık bir Türkiye vadediyorlardı. Evet lafa gelince tam olarak böyleydi. Lakin mesele icraate geldiğinde ise işin rengi bakın nasıl değişiveriyordu…
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2000 yılında yaşanan enerji darboğazı
2000 yılında yaşanan enerji darboğazı
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