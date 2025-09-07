200 yıllık bıçakçılık geleneğini yaşatıyor! Yaptığı bıçak Başkan Erdoğan’a hediye edildi

Bıçakçılık emek ve ustalık gerektiren bir meslek. Ankara'nın Güdül ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki bıçak ustası Erdal Atasoy, 200 yıllık bu geleneği sürdüren az sayıdaki zanaatkardan biri. Arkadaşlarımız Burcu Özüduru ve Barış Yar, Erdal Usta'nın atölyesine konuk oldu ve bıçak ustalığının sırlarını öğrendi.

