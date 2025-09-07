07 Eylül 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 200 yıllık bıçakçılık geleneğini yaşatıyor! Yaptığı bıçak Başkan Erdoğan’a hediye edildi
200 yıllık bıçakçılık geleneğini yaşatıyor! Yaptığı bıçak Başkan Erdoğan’a hediye edildi

200 yıllık bıçakçılık geleneğini yaşatıyor! Yaptığı bıçak Başkan Erdoğan’a hediye edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2025 11:52
Bıçakçılık emek ve ustalık gerektiren bir meslek. Ankara'nın Güdül ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki bıçak ustası Erdal Atasoy, 200 yıllık bu geleneği sürdüren az sayıdaki zanaatkardan biri. Arkadaşlarımız Burcu Özüduru ve Barış Yar, Erdal Usta'nın atölyesine konuk oldu ve bıçak ustalığının sırlarını öğrendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
200 yıllık bıçakçılık geleneğini yaşatıyor! Yaptığı bıçak Başkan Erdoğan’a hediye edildi
Düğün yemeği zehir oldu!
Düğün yemeği zehir oldu!
Motosiklette tehlikeli yolculuk
Motosiklette tehlikeli yolculuk
Abant’ta sonbahar renkleri
Abant'ta sonbahar renkleri
Kedi ile tilki birlikte oynadı
Kedi ile tilki birlikte oynadı
Anadolu Diyarı Ezine’de
Anadolu Diyarı Ezine’de
Başkan Erdoğan’a hediye edildi
Başkan Erdoğan’a hediye edildi
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim oldu
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim oldu
KPSS maratonu başladı
KPSS maratonu başladı
Gazze’den umut sesi: Rola Dalloul
Gazze’den umut sesi: Rola Dalloul
Çayönü Tepesi’nde 9 bin 500 yıllık kamusal yapı bulundu
Çayönü Tepesi'nde 9 bin 500 yıllık kamusal yapı bulundu
Anadolu Diyarı Adana Aladağ’da
Anadolu Diyarı Adana Aladağ’da
Türkiye’nin sağlıkta altın çağı
Türkiye’nin sağlıkta altın çağı
Daha Fazla Video Göster