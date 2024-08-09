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20 yıldır sürdürdüğü meslekte yetiştirecek çırak bulamıyor

20 yıldır sürdürdüğü meslekte yetiştirecek çırak bulamıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.08.2024 13:41
Elazığ'da 50 yaşındaki bıçak bileme ustası unutulmaya yüz tutmuş mesleğini 30 metrekarelik dükkanında 20 senedir devam ettiriyor. Yaşına aldırış etmeden her gün dükkanını açan bıçak bileme ustası, mesleği devredecek çırak bulamıyor.
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Meslekte yetiştirecek çırak bulamıyor
Meslekte yetiştirecek çırak bulamıyor
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