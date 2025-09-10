10 Eylül 2025, Çarşamba

20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu
Giriş: 10.09.2025 11:05
Güncelleme:10.09.2025 11:06
Olay, 6 Eylül Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Faslı Jawhara Aboucheikh, akşam saatlerinde erkek arkadaşı A.A.‘nın yaşadığı rezidansta bulunan dairesine gitti. İkili dairede bir süre vakit geçirdikten sonra Aboucheikh rahatsızlandı. Paniğe kapılan erkek arkadaşı A.A. aşağı inerek binanın güvenlik görevlisine kız arkadaşının rahatsızlandığını ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmasını söyledi. A.A. daha sonra binadan çıkarak uzaklaştı.
