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20 günlük ömrü var! Zarar vermenin cezası 244 bin lira

20 günlük ömrü var! Zarar vermenin cezası 244 bin lira

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 01.04.2025 11:17
Elazığ’ın Arıcak ilçesinde, "Ağlayan Gelin" olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ters laleler, yüksek rakımlı bölgelerde görsel şölen sunuyor. Bu endemik çiçeklerin korunması için bölgedeki çiftçiler, tohumlarını yayarak neslinin devamını sağlamaya çalışıyor. Ters lalelere zarar vermek veya koparmak, 244 bin 315 lira gibi yüksek bir ceza ile sonuçlanabiliyor.
20 günlük ömrü var! Zarar vermenin cezası 244 bin lira
20 günlük ömrü var! Cezası 244 bin lira
20 günlük ömrü var! Cezası 244 bin lira
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