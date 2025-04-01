20 günlük ömrü var! Zarar vermenin cezası 244 bin lira

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde, "Ağlayan Gelin" olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ters laleler, yüksek rakımlı bölgelerde görsel şölen sunuyor. Bu endemik çiçeklerin korunması için bölgedeki çiftçiler, tohumlarını yayarak neslinin devamını sağlamaya çalışıyor. Ters lalelere zarar vermek veya koparmak, 244 bin 315 lira gibi yüksek bir ceza ile sonuçlanabiliyor.