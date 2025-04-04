2 yıldır aranan firarı yatak odasının altına kazdığı tünelde yakalandı!

Antalya’da hakkında 6 aranma kaydı ve 11 suç kaydı bulunan firari, JASAT ve Konyaaltı İlçe Jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. 2 yıldır aranan ve 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, evinde yapılan aramada yatak odasının altına kazdığı tünelde saklanırken bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

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