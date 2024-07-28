2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18-25 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 464 bin 204 aracın denetlendiğini ve toplamda 423 bin 69 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

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