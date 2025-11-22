2 katlı bina titreşimle böyle yıkıldı

Alınan bilgiye göre, Şehit Mustafa Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde bulunan 2 katlı bina depremde ağır hasar aldı. Yerinde dönüşüme alınarak yıkım kararı verilen bina için kontrollü yıkıma başlandı. Gerekli tedbirlerin alınmasından sonra kent merkezinde bulunan binanın titretme yöntemiyle yıkılması uygun görüldü. Binayı yıkmak için gelen iş makinesi, 2 katlı yapıya dokunmadan titreşimle binayı yıktı. Titreşim ile yıkılan 2 katlı binada toz bulutları oluştu.

