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2 ilde yangınlarla mücadele sürüyor! İşte İzmir ve Çanakkale'de son durum

A Haber
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Giriş: 27.07.2023 08:44
Şu anda 2 ilde yangınlar maalesef devam ediyor. A Haber ekipleri son durumu aktardı.
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