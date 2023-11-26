26 Kasım 2023, Pazar
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2 ilde Daltonlar çetesine Red Kit operasyonu
2 farklı silahlı yaralama olayının arkasında, liderliğini Barış Boyun'un yaptığı 'Daltonlar' suç örgütünün olduğu ortaya çıktı. Kütahya'ya il dışından gelerek para karşılığında 'tahsilat' adı altında tetikçilik yaptığı belirlenen çete üyelerine yönelik 'Redkit' adı verilen operasyon düzenlendi. Kütahya ve İstanbul'da 13 şüpheli, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Mayıs'ta bir oto aksesuar dükkanında Mustafa A.'nın (38) darbedilip, bacağından silahla vurulması ile 23 Ekim'de galerici İdris E.'nin (38) silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu olayların arkasında, liderliğini Barış Boyun'un yaptığı 'Daltonlar' suç örgütünün olduğu tespit edildi.