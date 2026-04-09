Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' diplomasisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu’yu yangın yerine çeviren savaşta geçici ateşkesin sağlanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, tüm dünya için zorlu geçen 40 günün ardından aralanan fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Trump’ın ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefon görüşmesi yaptı.