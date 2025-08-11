2. elde dolandırıcıların yeni oyunu

Dolandırıcılar bu kez de internetten ikici el araç satış ilanı verenlere göz dikti. Kendilerini alıcı gibi tanıtan dolandırıcılar araç satışını yapacak kişiye önce kapora göndereceklerini söylüyorlar. Süreç içinde mobil bankacılık uygulamalarının "ödeme iste" özelliğini de kullanan dolandırıcılar karşılarındaki kişileri bakın kurdukları tuzağa nasıl düşürüyorlar...

