2 çocuğunu teslim etmek istediği eski eşi tarafından darbedildi

Giriş: 30.08.2025 13:45
Bursa'da yaşayan Azerbaycan uyruklu Sabına R. (24), 3 yıl önce boşandığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi B.A. (32) tarafından sokak ortasında darbedildi. 2 çocuğunu teslim etmek üzere gittiği sırada darbedildiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Sabına R.’nin şikayeti üzerine B.A.'ya 6 ay uzaklaştırma ve elektronik kelepçe cezası verildi.
