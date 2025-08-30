2 çocuğunu teslim etmek istediği eski eşi tarafından darbedildi

Bursa'da yaşayan Azerbaycan uyruklu Sabına R. (24), 3 yıl önce boşandığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi B.A. (32) tarafından sokak ortasında darbedildi. 2 çocuğunu teslim etmek üzere gittiği sırada darbedildiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Sabına R.’nin şikayeti üzerine B.A.'ya 6 ay uzaklaştırma ve elektronik kelepçe cezası verildi.

