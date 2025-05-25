2 bin 500 motosiklet sürücüsüne kask cezası

Yaklaşık 30 bin tescilli motosikleti bulunan Aksaray'da İçişleri Bakanlığının 2025 yılı Motosiklet Eylem Planı çerçevesinde denetim ve uygulamalar aralıksız devam ederken, trafik ekipleri hiçbir kuralsızlığa geçit vermiyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç, 3 ayda 2 bin 500 motosiklet sürücüsüne ceza kesildiğini belirterek, denetimlerin gece gündüz devam ettiğini söyledi.