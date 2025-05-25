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2 bin 500 motosiklet sürücüsüne kask cezası

2 bin 500 motosiklet sürücüsüne kask cezası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 25.05.2025 13:16
Yaklaşık 30 bin tescilli motosikleti bulunan Aksaray'da İçişleri Bakanlığının 2025 yılı Motosiklet Eylem Planı çerçevesinde denetim ve uygulamalar aralıksız devam ederken, trafik ekipleri hiçbir kuralsızlığa geçit vermiyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç, 3 ayda 2 bin 500 motosiklet sürücüsüne ceza kesildiğini belirterek, denetimlerin gece gündüz devam ettiğini söyledi.
2 bin 500 motosiklet sürücüsüne kask cezası
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2 bin 500 motosiklet sürücüsüne kask cezası
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