1999 Düzce depreminin sembol fotoğrafı... Yürek burkan hikayesi

Bugün 17 Ağustos 2022... Marmara Depremi'nin üzerinden tam 23 yıl geçti. 1999 depremini ölümsüzleştiren fotoğraf karelerinden biri de 12 Kasım 1999 Düzce depreminden sonra çekildi. Kolunda ekmekler gözünde yaşlar olan Eşref amcanın fotoğrafı1999 depreminin sembolü olmuştu. O fotoğrafın hikayesi neydi? İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN