17 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 1915’ten gelen lezzet yolculuğu! Beyoğlu’nun meşhur kahvaltıcısı

1915’ten gelen lezzet yolculuğu! Beyoğlu’nun meşhur kahvaltıcısı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.07.2023 09:10
Güncelleme:17.07.2023 09:10
Eski günlerin buluşma noktalarından olan muhallebiciler, günümüzdeyse unutulmaya yüz tutmuş durumdalar. Fakat öyle bir yer var ki muhallebici kültürü hala devam ediyor. Üstelik yalnızca muhallebileriyle değil kahvaltısıyla da revaçta. Bir asrı aşkın senedir hizmet veren bu küçük işletmeyi ise mesleği çocuk yaşta öğrenen Hasan Özsüt devam ettiriyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
1915’ten gelen lezzet yolculuğu!
1915’ten gelen lezzet yolculuğu!
İzmir’de market deposunda yangın!
İzmir’de market deposunda yangın!
Çanakkale’de orman yangını! Anında müdahale
Çanakkale'de orman yangını! Anında müdahale
Hatay’daki orman yangınında son durum
Hatay’daki orman yangınında son durum
2 ilde 9 orman yangını söndürüldü
2 ilde 9 orman yangını söndürüldü
Düzce’de korkunç kaza: 15 yaralı...
Düzce'de korkunç kaza: 15 yaralı...
Termometreler 44 dereceyi gösterdi
Termometreler 44 dereceyi gösterdi
Yangın nasıl çıktı? Bakan, A Haber’de açıkladı
Yangın nasıl çıktı? Bakan, A Haber’de açıkladı
Hatay’da kırmızı alarm! Korkutan orman yangını!
Hatay'da kırmızı alarm! Korkutan orman yangını!
Mimarların sultanı Mimar Sinan!
Mimarların sultanı Mimar Sinan!
Mide küçültme ameliyatı sonu oldu
Mide küçültme ameliyatı sonu oldu
Şoföre yumruklar savuran maganda kamerada
Şoföre yumruklar savuran maganda kamerada
Daha Fazla Video Göster