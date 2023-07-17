1915’ten gelen lezzet yolculuğu! Beyoğlu’nun meşhur kahvaltıcısı

Eski günlerin buluşma noktalarından olan muhallebiciler, günümüzdeyse unutulmaya yüz tutmuş durumdalar. Fakat öyle bir yer var ki muhallebici kültürü hala devam ediyor. Üstelik yalnızca muhallebileriyle değil kahvaltısıyla da revaçta. Bir asrı aşkın senedir hizmet veren bu küçük işletmeyi ise mesleği çocuk yaşta öğrenen Hasan Özsüt devam ettiriyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN