1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Ne zamana kadar ücretsiz?

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Simgelerin köprüsü Çanakkale 1915, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak bu alanda ilk sıraya yerleşen 1915 Çanakkale Köprüsü, özellikleri itibarıyla "Simgelerin köprüsü" olarak anılıyor. 1915 çanakkale köprüsü sayesinde boğaz, 6 dakikada aşılıyor. Özellikle tatil dönemlerinde feribot iskelelerinde oluşan araç kuyruğu da dev proje sayesinde tarihe karıştı. Geçiş ücreti 200 TL ilk hafta ise ücretsiz. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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